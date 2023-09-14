Два предприятия Павловского Посада получили новую технику

Функционирование системы ЖКХ невозможно без современных технологий. И они постепенно приходят в жизнь коммунальных предприятий Павловского Посада.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов, сразу два предприятия муниципалитета получили недавно новую и современную технику.

Так, предприятие «Энергетик» впервые за историю своего существования стал обладателем комбинированных машин, которые предназначены для промыва каналов. Причем, такие установки созданы на базе КАМАЗа и обладают высокой мощность. До этого в округе работала всего одна подобная машина и то на базе «Газели».

Впервые ГУП МО «Энергетик» получил две каналопромывочные комбинированные машины на базе КАМАЗ. Ранее во всем Павловском Посаде работала одна машина на базе Газели меньшей мощности. Также предприятие получило два экскаватора-погрузчика и кран.

А в МБУ «Благоустройство Павловский Посад» теперь есть тракторы МТЗ. Они станут очищать грядущей зимой тротуары от снега и наледи.

«Лично протестировал новый транспорт. Все машины комфортные, довольно простые в управлении. Водители уже готовы выехать на них в город, чтобы поддерживать чистоту и порядок», - отметил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

Он также поблагодарил за работу всех специалистов системы ЖКХ и держать взятый темп в наведении порядка в муниципалитете.