Два зала в доме творчества Волоколамска откроют после ремонта в декабре

Пресс-служба администрации Волоколамского округа

Фото: [Пресс-служба администрации Волоколамского округа]

В Волоколамском доме детского творчества завершается ремонт хореографического и актового залов. Работы идут по плану: в танцевальном зале уже подготовили стены под покраску, заменили лаги и укладывают новый пол. В актовом зале также ведут финишную отделку и обновляют потолок и напольное покрытие.

Параллельно модернизирован и санузел рядом с помещениями — заменены трубы, уложена плитка, установлена новая сантехника.

Завершить обновление планируют к середине декабря, после чего дети смогут заниматься в современных и комфортных пространствах.

