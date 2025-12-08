Два зала в доме творчества Волоколамска откроют после ремонта в декабре
Фото: [Пресс-служба администрации Волоколамского округа]
В Волоколамском доме детского творчества завершается ремонт хореографического и актового залов. Работы идут по плану: в танцевальном зале уже подготовили стены под покраску, заменили лаги и укладывают новый пол. В актовом зале также ведут финишную отделку и обновляют потолок и напольное покрытие.
Параллельно модернизирован и санузел рядом с помещениями — заменены трубы, уложена плитка, установлена новая сантехника.
Завершить обновление планируют к середине декабря, после чего дети смогут заниматься в современных и комфортных пространствах.