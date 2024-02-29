Двадцать единиц коммунальной техники передали городским округам Подмосковья

Двадцать единиц коммунальной техники передали в собственность восьми городских округов Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«В целях повышения качества содержания дворовых территорий мы передали в городские округа двадцать тракторов с пескоразбрасывателем», - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

В частности, новые машины получили Балашиха, Власиха, ЗАТО Восход, Зарайск, Люберцы, Можайск, Реутов и Шаховская.

Автопарк спецтехники в Подмосковье каждый год пополняется. В муниципалитеты поставляют новые машины для погрузки снега, уборки и поливки дорог, тракторы, катки.