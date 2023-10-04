Двадцать пять тракторов передали округам Подмосковья для уборки территорий

Двадцать пять тракторов передали одиннадцати подмосковным муниципалитетам для уборки территорий, сообщили в ГУСТ региона. Больше всего машин получила Коломна – пять.

«Отличительная особенность выданных позиций: они оснащены пескоразбрызгивателем, что особенно актуально для наступающей зимы», - отметила глава управления в ранге министра Светлана Аипова.

В общей сложности, с января текущего года коммунальные предприятия муниципалитетов получили 702 единицы специализированной техники, в том числе 310 тракторов МТЗ 82.1.

МТЗ 82.1 – это полноприводный трактор, который легко разворачивается на запаркованных участках. Кроме того, на нем легко меняются приспособления для уборки.