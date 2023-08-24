Двадцать восемь специальных бункеров для крупногабаритных отходов установили в Подмосковье

Двадцать восемь специальных бункеров для сбора крупногабаритного мусора установили в Подмосковье по просьбам жителей. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Как отметил глава ведомства Антон Велиховский, в муниципалитетах на контейнерных площадках уже имеются отсеки для такого вида отходов, однако с ними есть две проблемы. Во-первых, скорость их заполнения небольшая, и отходы могут лежать по несколько дней.

«Во-вторых, играет роль и человеческий фактор, когда, например, кто-то поставил дверь, кто-то рядом положил старую шину, а кто-то кинул рядом пакет с мусором. В результате образовался навал, и контейнерная площадка превращается в свалку», - рассказал министр.

В связи с этим в муниципалитетах начали устанавливать специальные бункеры. Их размещают в шаговой доступности жильцов. Объекты установили в 26 локациях в шести округах – Черноголовке, Лосино-Петровском, Лобне, Ленинском, Раменском и Красногорске.