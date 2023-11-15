Две школы и детский сад отремонтируют в Щелкове в 2024 году

В подмосковном городском округе Щелково на 2024 год запланирован капитальный ремонт трех образовательных учреждений: двух школ и одного детского сада.

Так, будут отремонтированы третья и тринадцатая средние образовательные школы, а также детский сад «Малыш». Как отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, капитальному ремонту объектов образовательной инфраструктуры уделят большое внимание. Школы и детские сады станут комфортнее для ребят, наполняя их энергией для продуктивной учебы.

В зданиях школ и детского сада отремонтируют крышу и фасад, обновят инженерные коммуникации и внутренние помещения, благоустроят прилегающие территории.

Напомним, что за 2022 и 2023 год в подмосковном городском округе Щелково капитальный ремонт выполнили в школах №20 и №26, а также в детском саду №23.