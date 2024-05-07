Две сотни опор ЛЭП заменили в Подмосковье с начала года

Сто восемьдесят семь опор ЛЭП заменили в Подмосковье с начала года в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

«Всего по программе запланирована замена 857 опор», - отметили в ведомстве.

На сегодня наибольшее число новых опор установили в Егорьевске — 57. Таким образом, в этом муниципалитете был выполнен годовой план.

В 2024-м программа реализуется в 33 муниципалитетах. В общей сложности планируется привести в порядок или построить более 380 объектов энергетики, заменить почти 96 километров проводов ЛЭП, расчистить от деревьев и кустарников более 22 гектаров охранных зон.