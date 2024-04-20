Две управляющие компании из подмосковного Реутова стали лауреатами Всероссийской премии
Фото: [Ксения Казакова]
Управляющие компании из Реутова заняли первое и второе места «Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства». Их получили компания «Центрстрой» и группа компаний «Жилсервис Реутов».
Отмечается, что участниками премии являются тысячи управляющих компаний страны. Номинации различные. Конкуренция высокая. Чтобы заслужить награду, нужно не просто хорошо выполнять свою работу. Делать это — почти идеально.
Две крупные управляющие компании Реутова приняли участие в премии и получили достойные награды. «Центрстрой» признан профессионалами сферы ЖКХ страны «Лучшей организацией по содержанию мест общего пользования».
«Мы гордимся, что уже второй год подряд наша практика взаимодействия с активными жителями и управдомами высоко оценена комиссией. Будем и дальше ежедневно работать на благо жителей и нашего любимого города Реутов», — отметил руководитель управляющей компании «Центрстрой» Валерий Бахчурин.
Первое место в номинации «Лучшая мультисервисная компании» стала группа компаний «Жилсервис Реутов».
«Мы постараемся и дальше достойно представлять наш город Реутов! Наша команда профессионалов ежедневно работает на совесть, чтобы каждый житель нашего города чувствовал себя комфортно и уверенно. Мы трудимся для людей. И готовы делиться богатым опытом успешного взаимодействия с жителями», — подчеркнул руководитель группы компаний «Жилсервис Реутов» Владимир Шабалдас.