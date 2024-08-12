Двенадцать тысяч домов подключили к газу с начала года в Подмосковье по программе соцгазификации
Фото: [Мособлгаз]
Двенадцать тысяч домов подключили к газу с начала года в Подмосковье в рамках программы соцгазификации, сообщили в Министерстве энергетики Московской области. Таким образом, газ появился в домах уже двадцати тысяч жителей.
Юбилейным двадцатитысячным жителем, получившим газ, стала жительница села Кривандино в Шатуре Светлана Новикова.
Сейчас работы в рамках президентской программы продолжаются в 23 муниципалитетах региона. В общей сложности программа охватывает 60 населенных пунктов.
До конца текущего года газом планируется обеспечить еще порядка 12 тысяч домов.