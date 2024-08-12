Двенадцать тысяч домов подключили к газу с начала года в Подмосковье по программе соцгазификации

ЖКХ

Фото: [Мособлгаз]

Двенадцать тысяч домов подключили к газу с начала года в Подмосковье в рамках программы соцгазификации, сообщили в Министерстве энергетики Московской области. Таким образом, газ появился в домах уже двадцати тысяч жителей.

Юбилейным двадцатитысячным жителем, получившим газ, стала жительница села Кривандино в Шатуре Светлана Новикова.

Сейчас работы в рамках президентской программы продолжаются в 23 муниципалитетах региона. В общей сложности программа охватывает 60 населенных пунктов.

До конца текущего года газом планируется обеспечить еще порядка 12 тысяч домов.

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