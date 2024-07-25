Двенадцать тысяч домовладений соцгазифицировали в Подмосковье с начала года

Двенадцать тысяч домовладений были подключены к газу в Подмосковье с начала года в рамках президентской программы. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Для подключения в муниципалитетах построили свыше восьмидесяти километров газораспределительных сетей. Работы по возведению продолжаются.

Юбилейным 12-тысячным домовладением стал дом в деревне Вертково под Клином. Его владелица относится к льготной категории граждан, поэтому все работы на территории участка провели бесплатно, а на покупку оборудования была выделена компенсация в размере восьмидесяти тысяч рублей.

В общей сложности, на данный момент в Подмосковье подключили к газу пятьдесят восемь тысяч домовладений. В этом году планируется выполнить двадцать тысяч пусков газа.