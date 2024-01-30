Двести пять случаев размещения незаконной рекламы выявили в Подмосковье за месяц

Двести пять случаев размещения незаконных информационных материалов, которые портят визуальный облик территорий, выявили в Подмосковье за месяц. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Двадцать девять нарушений выявили в Лыткарино, девятнадцать — в Электростали, шестнадцать — в Люберцах.

Все нарушения в содержании территорий фиксируются в мобильном приложении АИС МДП на платформе СКПДИ. Из него информация поступает непосредственно коммунальным службам.

В Подмосковье для размещения информационных материалов предусмотрены специальные стенды. За незаконное размещение рекламы грозят штрафы в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей для физических лиц, от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц, от десяти до тридцати тысяч рублей для юридических лиц.