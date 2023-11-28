Двести пятьдесят подъездов отремонтировали в Одинцово с начала года

В текущем году в многоквартирных домах (МКД) Одинцовского округа отремонтировали двести пятьдесят подъездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметил заместитель главы городского округа Михаил Коротаев, в рамках ремонта производится в том числе замена оконных блоков, напольного покрытия, почтовых ящиков, а также покраска стен и потолков.

«Также подрядные организации ремонтируют или меняют входные и тамбурные двери, проводят ремонт электрики,замену светильников», – указал он.

Благодаря ремонту подъездов в текущем году качество жизни улучшилось для почти девяти тысяч человек.

Всего с 2017 года в Одинцовском округе отремонтировали свыше 3,3 тысячи подъездов, в которых проживают более ста тридцати тысяч человек.