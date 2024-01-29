Единый номер по вопросам ЖКХ с 1 февраля заработает в круглосуточном режиме в Подмосковье

Единый номер, на который жители любого муниципалитета Подмосковья смогут позвонить в случае возникновения коммунальных проблем, на этой неделе начнет работать круглосуточно. До робота Жени можно дозвониться по номеру 122, добавочный 4. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Как подчеркнул первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, в тестовом режиме робот Женя заработал с конца прошлого года, но до настоящего времени диспетчерская служба работала не в круглосуточном режиме.

«С 1 февраля у нас появляется 50 диспетчеров, которые будут работать в круглосуточном режиме без выходных. Появляется важный функционал — это ключевые слова «авария» и «тепло», — отметил Ильдар Габдрахманов.

По его словам, если звонящий произнесет эти слова, система его сразу переключит на диспетчера, который занесет данные и информация сразу попадет в ответственную управляющую компанию (УК). Устранить проблемы специалисты должны за 4 часа.

«Все остальные звонки будут заводиться в обычном режиме в системы «Добродел» и ЕДДС», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Он также уточнил, что робот Женя станет проводить контрольные звонки и выяснять согласны ли люди с тем, что заявка выполнена.

А вице-губернатор региона Евгений Хромушин уточнил, что для контроля за исполнением аварийных заявок в Главном управлении содержания территорий создадут специальную бригаду.