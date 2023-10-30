Экономист Беляев перечислил варианты экономии на ЖКХ

Коммунальные платежи являются довольно заметной частью расходов. По словам экономиста Михаила Беляева, в настоящее время в России имеется широкий спектр льгот, который позволяет отдельным категориям граждан экономить на ЖКХ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что это льготы ветеранов труда, позволяющие оплачивать только 50% стоимости коммунальных услуг. Такие же льготы есть и у участников СВО.

По мнению эксперта, также банально можно сэкономить на услугах ЖКХ через рациональное использование электро- и теплоэнергии традиционными способами.

Он добавил, что при отъезде на долгое время можно сэкономить на счетах за горячую воду при уведомлении об этом управкомпании. Также можно отказаться от городского телефона и даже от домофона.