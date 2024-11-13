Эксперт Башмаков назвал способы сэкономить на оплате коммунальных услуг без потери комфорта

Вопросы оплаты услуг ЖКХ остаются актуальными, особенно в период сезонных колебаний. Эксперт Игорь Башмаков рассказал, каким образом можно сократить расходы на электроэнергию, воду и отопление, не нарушая закон. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, для этого необходимо утеплить квартиру, поскольку энергоэффективные окна и теплоотражающие пленки сократят потребность в обогревателях, перейти на энергоэффективное освещение, приобретать бытовую технику меньшей мощности.

Эксперт добавил, что также следует учитывать энергоэффективность при выборе нового оборудования, отключать приборы от розетки или использовать пилотные выключатели, чтобы снизить потребление энергии, ввести режим экономии воды путем установки счетчиков на водопотребление, а также использовать бытовую технику по возможности в ночное время.

По его мнению, малоимущие граждане имеют возможность получать субсидии, если расходы на ЖКУ превышают установленный порог, а также определенные категории граждан имеют социальные льготы.

Ранее депутат Чаплин назвал категории людей, которым положены льготы по оплате коммунальных услуг.