Эксперт: мораторий на повышение тарифов ЖКХ до 2028 года — предвыборный ход, который не пройдет

В Госдуме снова заговорили о заморозке коммунальных тарифов. Депутаты от КПРФ внесли законопроект, предлагающий не повышать плату за ЖКХ вплоть до марта 2028 года. Идея выглядит социально привлекательной, особенно на фоне приближающихся выборов, но эксперты уверены: документ останется лишь громкой инициативой. Ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук напомнил, что подобные предложения уже звучали раньше. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, еще Сергей Степашин, будучи главой Счетной палаты, выступал с идеей заморозки, но его тогда не услышали. Сейчас, накануне думских выборов, тема вновь ожила — каждый депутат хочет запомниться избирателям защитником их кошельков. Но как только дело дойдет до реального обсуждения, в дело вступят ресурсоснабжающие организации. И их аргументы, по словам Федорука, окажутся тяжелее популистских лозунгов. Коммунальщики будут давить на то, что сети и оборудование изношены до предела, а без ежегодной индексации тарифов ремонтировать и обслуживать их станет просто не на что. Коллапс инфраструктуры — вот что, по их мнению, ждет страну, если цены заморозят.

Эксперт добавил, что при этом в России тарифы индексируются дважды в год, и каждый регион имеет свой предельный индекс. Экономическая ситуация везде разная, сети — в разной степени износа. Заморозить единым числом всю страну невозможно чисто технически, это потребует либо уравниловки, либо ручного управления.

По его мнению, итог предсказуем: законопроект, скорее всего, останется на бумаге. Власть услышит ресурсников, а не предвыборные обещания. Тарифы продолжат расти, как и прежде, иначе через пару лет страна рискует остаться без тепла и света в прямом смысле слова.

Ранее эксперт Часовских по ЖКХ рассказал о появлении так называемой 13-й квитанции.