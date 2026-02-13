Двойной удар по карману: эксперт по ЖКХ рассказал о появлении так называемой 13-ой квитанции

Эксперт в сфере ЖКХ Виктор Часовских назвал причины, которые влияют на рост коммунальных тарифов в январе, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, жители разных регионов в январе получили квитанции с высокой стоимостью услуг. У некоторых россиян платежки оказались вдвое больше декабрьских. Эксперт в сфере ЖКХ Часовских рассказал, что в первом квартале нового года управляющие организации обязаны провести перерасчет платы за тепловую энергию.

Специалист пояснил, что в 2025 году собственники могли платить за услуги по среднему показателю. В декабре прошлого года анализ мог показать, что потребление тепловой энергии оказалось больше. В таком случае собственнику придется доплатить образовавшуюся разницу.

«Появилась так называемая 13-я квитанция», – сказал специалист.

По мнению эксперта, на итоговые суммы могли также повлиять погодные условия: во время зимнего периода неоднократно фиксировали высокие температуры. Мороз стал причиной роста потребления тепла. К этой сумме операторы могли добавить величину перерасчета.

Ранее экономист Литвиненко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что тарифы ЖКХ в среднем вырастут еще на 9,6% с 1 октября.