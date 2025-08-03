Эксперт пояснил, чем может обернуться для соседей подтекающий кондиционер
Эксперт по ЖКХ Бондарь назвал методы наказать соседей за подтекающий кондиционер
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил россиян, что неправильно установленная сплит-система, с которой постоянно капает вода на подоконники или балконы соседей снизу, нарушает их право на комфорт. Помимо раздражающего шума падающих капель, постоянная влага способна привести к более серьезной проблеме – образованию плесени и порче отделки. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».
В такой ситуации пострадавшие соседи имеют полное право добиваться устранения нарушения. Первый шаг – подача официальной жалобы в управляющую компанию дома. Специалисты УК обязаны проверить факт неудобств и установить, был ли монтаж кондиционера согласован. Если выяснится, что оборудование смонтировано самовольно, владельцу грозит административное взыскание.
При невозможности решить вопрос мирно эксперт рекомендует оформлять заявку через портал «Госуслуги.Дом», детально описав проблему и приложив фото- или видеодоказательства. По итогам проверки УК выдает предписание устранить нарушения. Игнорирование этих требований может обернуться для владельца проблемного кондиционера штрафом по ст. 7.21 КоАП РФ в размере от тысячи до полутора тысяч рублей за порчу общего имущества дома.
Если управляющая компания бездействует, пострадавшие могут обратиться в контролирующие органы. Госжилинспекция проверит законность установки оборудования на фасад, а Роспотребнадзор вправе вмешаться, если из-за постоянной сырости образовалась плесень или нарушаются санитарно-гигиенические нормы. Таким образом, неисправный или неграмотно установленный кондиционер превращается из источника прохлады в источник финансовых потерь и конфликтов с соседями.
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