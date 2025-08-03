Эксперт пояснил, чем может обернуться для соседей подтекающий кондиционер

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил россиян, что неправильно установленная сплит-система, с которой постоянно капает вода на подоконники или балконы соседей снизу, нарушает их право на комфорт. Помимо раздражающего шума падающих капель, постоянная влага способна привести к более серьезной проблеме – образованию плесени и порче отделки. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

В такой ситуации пострадавшие соседи имеют полное право добиваться устранения нарушения. Первый шаг – подача официальной жалобы в управляющую компанию дома. Специалисты УК обязаны проверить факт неудобств и установить, был ли монтаж кондиционера согласован. Если выяснится, что оборудование смонтировано самовольно, владельцу грозит административное взыскание.

При невозможности решить вопрос мирно эксперт рекомендует оформлять заявку через портал «Госуслуги.Дом», детально описав проблему и приложив фото- или видеодоказательства. По итогам проверки УК выдает предписание устранить нарушения. Игнорирование этих требований может обернуться для владельца проблемного кондиционера штрафом по ст. 7.21 КоАП РФ в размере от тысячи до полутора тысяч рублей за порчу общего имущества дома.

Если управляющая компания бездействует, пострадавшие могут обратиться в контролирующие органы. Госжилинспекция проверит законность установки оборудования на фасад, а Роспотребнадзор вправе вмешаться, если из-за постоянной сырости образовалась плесень или нарушаются санитарно-гигиенические нормы. Таким образом, неисправный или неграмотно установленный кондиционер превращается из источника прохлады в источник финансовых потерь и конфликтов с соседями.

Ранее автоэксперт Попов перечислил риски использования кондиционера в жару.