Эксперт Сергеев посоветовал в случае преждевременного отключения тепла подавать жалобу в управкомпанию

По словам эксперта по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергея Сергеева, ключевым критерием для отключения тепла после зимы является температура воздуха не менее +8 °С в течение пяти дней. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он подчеркнул, что пара-тройка летних теплых дня не являются поводом спешить перекрыть задвижку теплу.

По мнению эксперта, тем не менее специалисты ресурсноснабжающих организаций не торопятся отключать подачу теплоносителя до последнего, пока не будут уверены, что температура точно не упадет.

Он добавил, что апрель обычно является обманчивым месяцем, поскольку температуру +20 °С может резко сменить ледяной холод. В связи с чем при условии, что в квартире стало менее +18 °С, необходимо жаловаться в свою управкомпанию с требованием, чтобы она обеспечила каким-либо образом нормативную температуру в жилом помещении. Та в свою очередь должна обратиться в ресурсноснабжающую организацию и уточнить, возможна ли подача теплоносителя.