Коммунальщиков предостерегли от преждевременного отключения отопления

Отключение и повторный запуск систем отопления в многоквартирных домах из-за резких перепадов температуры может привести к завоздушиванию тепловых сетей и спровоцировать коммунальные аварии. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он объяснил, что в течение отопительного сезона иногда случаются аномально теплые дни, когда в квартирах становится жарко. В таких случаях жители просят отключить батареи. Однако за этим часто следуют холода.

«Если посмотреть на апрель, теплыми были дней пять, а потом пошли заморозки. Отключили бы мы отопление, в домах было бы холодно. А если говорить про запуск отопления без развоздушивания, то это чревато. Результатом станет неравномерный прогрев домов, а может, и полное отсутствие тепла, коммунальные аварии», — пояснил депутат.

По его словам, частое включение и выключение отопительной системы создает огромную нагрузку на ресурсы и время служб ЖКХ.

Парламентарий также отметил, что снижать температурный режим на котельных нельзя, поскольку это повлияет на качество горячего водоснабжения.

«Здесь решение — установка внутри квартир радиаторов с регуляторами. Чтобы каждый, будучи у себя дома, мог отрегулировать температуру», — считает Колунов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил разработать новые критерии для отключения отопления в жилых домах.