Эксперт Вепрецкая считает, что повышения тарифов хватит лишь на поддержание работы ЖКХ
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С 1 июля в России поднимаются тарифы на ЖКХ. По словам эксперта Татьяны Вепрецкой, повышения тарифов на коммунальные услуги хватит лишь на поддержание его работы. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она уточнила, что как такового роста тарифов не было уже полтора года, а июльское повышение является очередным траншем, который покроет только инфляционные процессы закупки материалов, оборудования и индексацию заработной платы сотрудников, работающих в этих организациях.
По мнению эксперта, большая часть компаний коммунального сектора работает почти по себестоимости, что является угрожающим фактором, и даже очередное повышение не сможет его решить.
Она добавила, что в России вкладывались денежные средства только в ту инфраструктуру, которую уже невозможно было эксплуатировать, то есть аварийную. Поэтому в этом году запускается правительственная программа «Новая инфраструктура для жизни», которая предполагает многостороннее финансирование из разных источников, начиная с бюджета и заканчивая частными инвестициями.