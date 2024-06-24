Эксперт Вепрецкая считает, что повышения тарифов хватит лишь на поддержание работы ЖКХ

С 1 июля в России поднимаются тарифы на ЖКХ. По словам эксперта Татьяны Вепрецкой, повышения тарифов на коммунальные услуги хватит лишь на поддержание его работы. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она уточнила, что как такового роста тарифов не было уже полтора года, а июльское повышение является очередным траншем, который покроет только инфляционные процессы закупки материалов, оборудования и индексацию заработной платы сотрудников, работающих в этих организациях.

По мнению эксперта, большая часть компаний коммунального сектора работает почти по себестоимости, что является угрожающим фактором, и даже очередное повышение не сможет его решить.

Она добавила, что в России вкладывались денежные средства только в ту инфраструктуру, которую уже невозможно было эксплуатировать, то есть аварийную. Поэтому в этом году запускается правительственная программа «Новая инфраструктура для жизни», которая предполагает многостороннее финансирование из разных источников, начиная с бюджета и заканчивая частными инвестициями.