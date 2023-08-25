Электронные счета за ЖКУ получают уже 370 тысяч жителей Подмосковья

Уже 370 тысяч жителей Подмосковья перешли на электронные счета за ЖКУ, отказавшись от доставки бумажных квитанций. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Возможность получать электронные счета есть у всех клиентов МосОблЕИРЦ, зарегистрированных в личном кабинете в приложении или на сайте расчетного центра. Для этого необходимо в разделе «Платежи» выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронного ящика.

Оплатить квитанцию можно прямо в электронном письме МосОблЕИРЦ, или со скидкой 1 процент в личном кабинете или на сайте расчетного центра.

Электронная квитанция является точной копией бумажной, однако у нее есть ряд преимуществ, в том числе возможность оплаты в онлайн-режиме и экономия природных ресурсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запланирован масштабный ремонт систем теплоснабжения.