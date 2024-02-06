Электроснабжение ста домовладений улучшили в Балашихе

Электроснабжение ста домовладений улучшили в микрорайоне Никольско-Архангельский в Балашихе. О проведенных работах рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, на улице Липовый парк модернизировали свыше трехсот метров воздушных ЛЭП и установили новую мачтовую подстанцию с силовым трансформатором мощностью 160 кВА.

Благодаря проведенным работам повысилась надежность электроснабжения домов, которые находятся на улицах Липовый парк, Добролюбова, Глазунова, а также на Разинском шоссе.

В этом году АО «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать в регионе более трехсот километров воздушных и кабельных линий электропередачи. Кроме того, в планах — ввод более 162 МВА дополнительной трансформаторной мощности.