Электроснабжение в ряде частных домов Пушкино и Раменского возобновится в ближайшие часы

ЖКХ

Фото: [Unsplash.com / Thomas M. Evans]

Подача электроэнергии в ряде частных домов Пушкино и Раменского, где из-за урагана отключился свет, будет возобновлена в ближайшие часы. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, накануне электричество отключилось в деревне Артемово в Пушкино. Его оперативно восстановили, но сегодня произошло еще одно отключение из-за поваленного дерева. Специалисты разобрали завал. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

В Раменском сегодня отключился свет в домах, расположенных на территории садового товарищества «Улыбка» и поселка Бояркино. Причиной стало повреждение кабельно-воздушной линии 10 кВ. Неполадку устранили, однако позднее поступила информация о повторном повреждении той же линии.

«В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, работают бригады энергетиков. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в течение двух часов», - сообщили в министерстве.

Актуально
Пушкино
Раменское
Подмосковье
Министерство энергетики Московской области