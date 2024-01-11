В Подмосковье за год капитально отремонтировали 327 км ЛЭП

В Подмосковье за прошлый год капитально отремонтировали более 327 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, сообщили в областном Минэнерго.

Объем проведенных работ вырос по сравнению с прошлыми годами. Так, в 2020-м отремонтировали 285 километров, в 2021-м — 295 километров, в 2022-м — 315 километров.

Наибольший объем работ в 2023 году провели в Раменском, Одинцово, Пушкино и Истре, отремонтировав в этих округах около 51, 29, 27 и 25 километров линий соответственно.

Также за год в регионе было отремонтировано 315 зданий электроустановок, заменено оборудование 257 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расчищено от деревьев более 246 гектаров вдоль ЛЭП.