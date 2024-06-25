Энергетики обеспечили более 10 тысяч жителей Дубны бесперебойным электроснабжением

В г.о. Дубна продолжают совершенствовать системы электроснабжения. Работники АО «Мособлэнерго» заменили трансформаторы по ряду адресов, выполнили капитальный ремонт оборудования и провели другие необходимые работы, которые позволили обеспечить электричеством свыше десятка тысяч жителей округа.

Множество работ энергетики провели в Дубне в I квартале 2024 года. За это время произвели замену трансформаторов на пяти подстанциях. Это помогло улучшить качество услуг для жителей домов по восьми адресам: на улицах Карла Маркса, Советской, Центральной, Инженерной, Маховой, Вавилова, Курчатова и Макаренко. Надежное электроснабжение получает храм Похвалы Богородицы и дом отдыха «Ратмино», а также 20 домов в районе Ратмино. Это стало возможным благодаря капремонту на трансформаторной подстанции ТП-265. Старый агрегат заменили на более современный с мощностью 400 кВА.

В 2024 году ремонту подвергнут более 4 км кабельных и воздушных линий электропередач. Это входит в план энергетиков на 2024 год. Также проведут работы на девяти трансформаторных подстанциях.