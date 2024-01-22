Энергетики повысили качество электроснабжения для жителей подмосковной Шатуры

Специалисты «Мособлэнерго» в январе улучшили электроснабжение для более шести тысяч потребителей Шатуры.

На высоковольтной линии электропередачи 10 кВ, питающей три больших многоквартирных дома заменили несколько участков линии кабеля, которая находилась в эксплуатации более десяти лет. Все работы не заняли много времени благодаря высокому профессионализму специалистов.

«Мособлэнерго» осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области.