Энергетики повысили качество электроснабжения для жителей подмосковной Шатуры
Фото: [Мособлэнерго]
Специалисты «Мособлэнерго» в январе улучшили электроснабжение для более шести тысяч потребителей Шатуры.
На высоковольтной линии электропередачи 10 кВ, питающей три больших многоквартирных дома заменили несколько участков линии кабеля, которая находилась в эксплуатации более десяти лет. Все работы не заняли много времени благодаря высокому профессионализму специалистов.
«Мособлэнерго» осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области.