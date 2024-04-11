Энергетики улучшили качество электроснабжения для жителей деревни Мисирево г.о Клин

Жителям подмосковного Клина предоставляют бесперебойное электроснабжение. Ситуация находится на контроле ПАО «Россети Московский регион», специалисты которого постоянно улучшают качество услуг. Недавно работы провели в д. Мисирево, которые позволили сделать подачу электроэнергии еще надежнее.

500 жителей деревни Мисирево теперь могут пользоваться надежным электроснабжением. Для них энергетики филиала «Северные электрические сети» заменили небезопасный голый провод на самонесущий изолированный 0,4 кВ. Использование СИП позволило улучшить качество подачи электричества. Такие провода служат десятилетиями, а также более устойчивы к природным факторам.

Напомним, что «Россети Московский регион» проводят аналогичные и другие мероприятия в рамках поэтапной программы развития электросетей в 2024 году. Среди работ — строительство новых кабельных линий 10 кВ, конфигурации существующей сети 6 кВ с реконструкцией трансформаторных подстанций, а также мониторинг нагрузки.

Сейчас в приоритете работы в восьми пунктах округа. Мероприятия по улучшению качестве электроснабжения проведут в селе Спас-Заулок, п. Малеевка, деревнях Давыдково, Алексейково, Опалево, Ясенево, а также г. Клин и г. Высоковск. Там запланированы реконструкция 13 узловых трансформаторных подстанций, строительство свыше 40 км кабельных линий и ремонт 27 км воздушных линий 6-10 кВ.