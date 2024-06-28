Энергетики установили мобильную модульную подстанцию в поселке Васькино городского округа Чехов

Населенный пункт посетил глава муниципального образования Михаил Собакин. Он отметил, что этот поселок оказался в числе наиболее пострадавших от энергоотключений. На этой территории расположены два самых густонаселенных СНТ, а также много окрестных деревень, поэтому запрос жителей весьма большой.

По словам Михаила Собакина, повышение качества энергоснабжения данной территории было одним из условий при формировании программы повышения надежности и модернизации электрических сетей муниципалитета. В рамках подготовки данной программы были проведены две встречи с жителями: с целью формирования заявок и представления утвержденной инвестпрограммы.

В настоящее время установлена модульная подстанция 35 кВ мощностью 16 МВА «Фруктовая». Энергообъект представляет собой соединение высоковольтного и низковольтного модулей, которые смонтированы на базе одного прицепа.

Теперь будет осуществлено перераспределение нагрузок по линиям электропередачи, за счет чего качество и надежность электроснабжения повысятся в Васькино, Бершово, Мелихово и других близко расположенных СНТ, где проживает свыше 2,5 тыс. человек.