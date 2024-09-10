Еще более 1,3 тысячи подъездов обновят в Подмосковье до конца октября

Еще свыше 1,3 тысячи подъездов обновят в Подмосковье до конца октября. Как продвигается работа в данной сфере, обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов.

«В Московской области порядка пятидесяти пяти тысяч МКД, в которых более 165 тысяч подъездов. С 2016 года в рамках нашей масштабной программы вместе с управляющими компаниями и неравнодушными жителями мы обновили сто пять тысяч подъездов. В 2024 году планом предусмотрен ремонт 2 885. Более чем наполовину этот объем уже выполнен», — сказал Андрей Воробьев.

Так, по программе на текущий год уже отремонтировали почти 1,5 тысячи подъездов. В нескольких округах, в том числе в Пушкино, Волоколамске, Красногорске, Шатуре и Коломне, работы полностью завершены.

До конца сентября программа по ремонту подъездов будет выполнена на девяносто процентов, а к октябрю — целиком, уточнил, в свою очередь, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. Он также напомнил, что в регионе проходит конкурс «Лучший подъезд Подмосковья». Каждый год в нем участвуют около двухсот объектов. Для победителей организуют экскурсии по российским городам.