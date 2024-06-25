Еще одна подстанция повышенной мощности появится в Дубне

Более тридцати муниципалитетов Подмосковья попали в программу АО «Мособлэнерго» по усовершенствованию электроснабжения. В этом списке оказался и городской округ Дубна, где проведут масштабные ремонтные работы.

Дубненские специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году заменят опоры ЛЭП и высоковольтные провода, поменяют устаревшее оборудование на новое, расчистят трассы от кустарников и деревьев. В перспективе это повысит качество электроснабжения жителей округа.

Одной из самых ключевых работ по программе станет строительство станции повышенной мощности.

«Согласно программе повышения надежности электроснабжения на территории Дубненского округа в 2027 году будет построена подстанция мощностью 110 кВ», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Отметим, что новую подстанцию в Дубне собираются строить в рамках мероприятий по развитию инфраструктуры энергосистемы Подмосковья.