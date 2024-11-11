Еще почти 80 деревьев высадили в центре Рязани в выходные

В Рязани продолжаются работы по комплексному озеленению, проводимому по поручению губернатора Рязанской области: так, еще около 80 деревьев в центре города посадили в минувшие выходные. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что рабочими было высажено более 40 деревьев на улице Свободы и около 40 – на улице Яхонтова. Посаженные деревья были выращены в рязанских питомниках и приспособлены к местному климату.

Отмечается, что в Рязани реализуется комплексный план озеленения города, по которому деревья высадят на 30 улицах в разных районах города.

Ранее сообщалось, что Кузбасс занял первое место в России по количеству мест высадки деревьев.