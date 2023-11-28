Еще почти тридцать единиц техники вошли в состав парка коммунально-уборочной техники в Одинцовском округе

С начала этого года парк коммунально-уборочной техники Одинцовского округа пополнился 29 единицами, сообщил замглавы муниципалитета Станислав Григорьев в своем отчете о предварительных итогах года в сфере благоустройства. В общей сложности теперь в округе есть 172 различных средства.

По его словам, общее количество техники в 2023 году увеличилось на 18%, речь идет как о зимнем, так и о летнем содержании. Технику передало областное Правительство при содействии ГУСТ региона на безвозмездной основе.

«Депутаты Одинцовского городского округа соответствующее решение приняли на Совете депутатов 26 октября 2023 года. Хочу отметить, что окружные депутаты ведут активную деятельность в части контроля реализуемых объектов благоустройства и очень большую работу по планированию мероприятий будущих периодов – в части предоставления актуальных и животрепещущих проблем, пожеланий избирателей», – сказал Григорьев.

Он добавил, что в текущем году началась реорганизация муниципальных учреждений в сфере благоустройства. По его словам, в округе планируют вдвое сократить количество учреждений, однако, сохранить численность.

«За счет данных мероприятий, которые позволят нам немного снизить управленческие расходы, мы планируем добавить 10 единиц механизаторов на все учреждения и порядка 20 штатных единиц дворников, работников зеленого хозяйства. Также оптимизируем закупочную деятельность, что позволит больше экономить средства и отправлять их на содержание территорий. После реорганизации будут действовать 6 учреждений – по «кустовому» признаку», – отметил замглавы округа.

Отметим, что в 2023 году административная комиссия по муниципальному контролю в сфере благоустройства рассмотрела 423 обращения, в том числе 229 материалов проверок отделов полиции УМВД России по муниципалитету.