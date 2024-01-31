Еще полмиллиарда рублей будет направлено на благоустройство дворов в Нижегородской области

По словам губернатора региона Глеба Никитина, полмиллиарда рублей дополнительно будет выделено из регионального бюджета на благоустройство дворов в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Он добавил, что благоустройство предусмотрено в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По мнению главы региона, обновить в наступившем году планировалось около 450 дворовых территорий по всей Нижегородской области. За счет дополнительного финансирования это количество вырастет в два раза.

Он отметил, что прежде всего благоустраиваться станут те дворы, где в 2023 году прошел капремонт многоквартирных домов.