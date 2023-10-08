Евгений Хромушин проверил темп работ по строительству водовода в подмосковной Кашире

В минувшую пятницу вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин посетил городской округ Кашира с рабочим визитом, в ходе которого проверил ход работ по возведению новой водоснабжающей системы.

«На сегодняшний день выполнены подготовительные работы по планировке территории до проектных отметок, устройству котлованов аэротенка, всех зданий и сооружений. Кроме того, подрядчик прошел научно-технический совет, где получено заключение о возможности корректировки проекта для приведения в соответствие с учетом использования нового справочника наилучших доступных технологий», — сообщил гендиректор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков.

В связи с важностью значения объектов для жителей городского округа Кашира Евгений Хромушин поручил рассмотреть досрочное завершение работ по строительству водозаборных сооружений и магистральных сетей до 4 квартала. По строительству очистных сооружений был также дан ряд поручений: ускорить процесс получения заключения экспертизы на корректировку проекта и приобретение оборудования.

Отметим, что данные мероприятия позволят объединить объекты водоснабжения и водоотведения Каширы в единую систему для улучшения качества обеспечения ресурсом порядка сорока пяти тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».