Фонд капремонта Подмосковья подвел итоги работы за первые шесть месяцев 2024 года

Фонд капремонта Подмосковья подвел итоги работы за первые шесть месяцев текущего года, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Отмечается, что за указанный период в регионе провели капремонт 1,1 тысячи многоквартирных домов. В том числе привели в порядок 115 фасадов, 367 кровель, 378 лифтов в 140 домах. Также заменили системы водо-, теплоснабжения и водоотведения в тысяче домов. В 793 домах обновили системы газоснабжения.

В работе фонда активно используется автоматизированная система учета, камеры видеонаблюдения, интерактивная карта проведения работ, приложение «Мобильный сотрудник».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем проводимых работ увеличился на 65%.