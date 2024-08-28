Газораспределительные сети построили в 40 населенных пунктах Подмосковья по программе губернатора

Газораспределительные сети построили в 40 ранее негазифицированных населенных пунктах Подмосковья по программе губернатора, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

В общей сложности по губернаторской программе в этом году в регионе планируется ввести 70 объектов. Это создаст условия для обеспечения газом более 10 тысяч жителей области.

Сороковым газифицированным в рамках программы населенным пунктом стала деревня Малые Вяземы в Одинцово. Там специалисты «Мособлгаза» построили газопровод протяженностью более 14 километров. Благодаря этому газ стал доступен для жителей более чем 450 домов.

По состоянию на начало текущего года уровень газификации в Подмосковье составил 98,1% при плане на конец года в 98,3%.