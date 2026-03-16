Герои невидимого фронта: в Наро-Фоминске наградили мастеров чистоты и уюта

Профессиональный праздник тех, кто ежедневно обеспечивает комфорт и порядок в домах жителей Наро-Фоминского городского округа, отметили в минувшее воскресенье. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, прошло 15 марта в стенах Дворца культуры «Созвездие».

В центре внимания оказались специалисты, чей труд часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся, но именно от их усилий зависит бесперебойная работа городских систем и облик улиц.

Программа вечера была сосредоточена на признании заслуг людей, готовых включиться в работу в любое время суток. Со сцены прозвучали слова о «железной закалке» коллективов, которые первыми принимают на себя груз ответственности за состояние жилого фонда, теплоснабжение и благоустройство. Именно профессионализм этих сотрудников позволяет оперативно устранять аварийные ситуации и поддерживать жизнедеятельность округа.

Кульминацией праздника стала церемония награждения. Отличившиеся сотрудники предприятий получили почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в развитие инфраструктуры и многолетний добросовестный труд. Атмосфера в зале подчеркивала единство муниципальных служб: от дворников и слесарей до инженеров и операторов котельных.

Завершилось мероприятие творческим подарком, который стал своеобразным ответом на ежедневную и порой суровую рутину коммунальных будней, напомнив, что за каждой отремонтированной крышей или чистым сквером стоят реальные люди и их преданность делу.