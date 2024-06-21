Гидроиспытания теплосетей провели в 13 округах Подмосковья

Готовность тепловых сетей к работе осенью и зимой провели уже в тринадцати городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках проверок повышенным давлением протестировали тридцать участков теплопроводов. Двадцать восемь из них успешно выдержали гидроиспытания. На двух участках — в Клину и Дзержинском — выявили утечки. Здесь проведут ремонт, а затем еще одну проверку.