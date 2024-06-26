Гидроиспытания тепловых сетей продолжаются в Подмосковье

Гидравлические испытания тепловых сетей продолжаются в муниципалитетах региона. Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, специалисты МОС АВС приняли участие в проверках в восьми округах.

В рамках испытаний проверили двадцать пять участков теплосетей. Успешно прошли проверку семнадцать из них. На оставшихся восьми были выявлены утечки. Они будут устранены в ближайшее время. После этого участки снова протестируют.

Как напомнил глава министерства Антон Велиховский, проведение таких проверок необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу коммунального комплекса в отопительный период.