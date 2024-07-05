Глава Чехова Собакин проверил водоснабжение в р.п. Столбовая

В течение нескольких дней компания Мособлэнерго проводила работы на сетях электроэнергии. На это время сотрудники были вынуждены отключать электричество. На водозаборных узлах поселка насосы также выключались, поэтому подача воды жителям не осуществлялась. Глава дал поручение организовать подвоз воды населению и теперь приехал проверить, как выполнили поставленную задачу.

Глава Михаил Собакин проверил состояние водозаборного узла (ВЗУ), который полностью питает многоквартирные дома по улицам Труда и Школьная и частично территорию частного сектора. Осмотр показал, что теперь качественная вода населению подается в полном объеме.

«Подобные отключения электроэнергии наблюдаются и в д. Крюково и с. Новый Быт. В настоящее время энергетики ведут активные работы по ремонту и строительству электрических сетей. В связи с этим связаны перебои в подаче воды. Обо всех отключениях можно узнать заранее подписавшись на рассылку от компании Россети Московский регион. Или по телефону Светлой линии 8 800 220-0-220», — отметил глава Михаил Собакин.

Глава пояснил, почему у жителей сельских населенных пунктов слабый напор. Ранее подобные обращения также поступали в Администрацию. Причина в том, что в летнее время водоразбор увеличивается в несколько раз, особенно в частном секторе.

Глава округа поручил профильному заместителю проконтролировать работу всех ВЗУ, расположенных на территории округа. В личном докладе главе сообщить, какого качества поступает вода людям, есть ли проблемы с напором, а также предоставляется ли услуга в полном объеме. В случае, если будут выявлены проблемы, незамедлительно составить дорожную карту. В ней должна содержаться информация о каждом обращении граждан. Документ поможет скорректировать профильному министерству программу модернизации объектов.