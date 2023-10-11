Глава Егорьевска Дмитрий Викулов проверил ход ремонта тепловых сетей

Сначала тепло подали в социальные объекты, а затем и в жилые дома. Отопление пришло в дома жителей Егорьевска даже несмотря на то, что сейчас в округе идет ремонт тепловых сетей. Сегодня глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов проверил как идут работы на улице Сосновой, где обновили три километра сетей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как доложили главе руководитель егорьевских инженерных сетей Юрий Максимкин и представитель подрядчика, на сегодняшний день тепло запущено во все дома. В настоящее время специалисты управляющей компании проводят работы по развоздушиванию системы отопления.

Помимо этого участка сейчас ремонтируются еще семь участков. Везде работа идет с привлечением средств Фонда развития территорий.

«Земляные работы и благоустройство на улице Сосновой будут завершены в течение двух недель, на остальных участках - в период до 10 дней. Понимаю, что задержка доставляет неудобства жителям, поэтому приношу свои извинения и прошу набраться терпения, профильные службы работают, чтобы тепло поступило в каждый дом», - отметил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Напомним, ранее стало известно, что сразу три котельные перешли в начале отопительного периода с угля на газ. Они расположены в Саввино, Рахманово и Никиткино.