Глава городского округа Дубна встретился с жильцами проблемных домов

На постоянной связи с жителями муниципалитета находится глава Максим Тихомиров. Так, в частности, он провел встречу с жителями домов №16 и №18 по улице Ленинградской после смены ими управляющей компании на муниципальную.

Напомним, прежняя УК бездействовала, жильцы безуспешно пытались добиться необходимого ремонта, но так и не дождались его.

«В итоге дома оказались в запущенном состоянии – и коммуникации, и входные группы, и подъезды. Меры нужно принимать срочно. Договорились, что в первую очередь будут решать проблему с заменой труб отопления, горячего и холодного водоснабжения», – рассказал Максим Тихомиров.

Чтобы людям не пришлось ждать несколько лет своей очереди на капремонт, жильцам посоветовали перейти на специальный счет. Как отметил глава, на этот счет в итоге перейдут все средства из общего фонда, накопленные домом с 2014 года.

«После этого собственники вместе могут решить, на что их лучше направить», – подчеркнул Максим Тихомиров.

Глава городского округа Дубна также отметил, что такие встречи помогают напрямую пообщаться с жителями и оперативно найти решения важных задач.