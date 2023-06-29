Глава городского округа Коломна рассказал о развитии дорожно-транспортной системы

Дороги в Городском округе Коломна оживленные, но некоторые участки нуждаются в ремонте. Кроме того, в некоторых местах требуется строительство новых дорог. О работе в этом направлении рассказал глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев в ходе ежегодного отчета.

Он напомнил, например, что в 2022 году из областного и муниципального бюджета на развитие этой сферы в городском округе Коломна было выделено около 900 млн. рублей.

«Мы выполнили капитальный ремонт подъездной дороги к СНТ «Рыжик», о чем не раз просили жители. Протяженность участка составила более 3 километров. Мы приступили к капитальному ремонту дорожной сети нового микрорайона Подлипки – асфальтовое покрытие появилось здесь на улице Цветочной», – отметил глава муниципалитета.

Большой объем работ провели на 55 дорожных участках общей протяженностью в 31 км. Работы по программе ремонта на этот год также уже начались. На первом этапе планируют восстановить 52 участка протяженностью 18 км. Из них 46 участков приходится на муниципальную сеть, еще шесть – на областную. 30 участков уже отремонтировано, идут работы на 12.

Большое значение для городского округа Коломна имеет реконструкция дороги М-5 «Урал». Здесь строят участок, позволяющий объезжать поселок Октябрьский. Открыть дорогу в восемь полос планируют досрочно, уже в этом году. Такие изменения позволят экономить на дороге в столицу около полутора часов.

Кроме того, по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева уже обновили автопарк коломенского филиала «Мострансавто». На линию вышло семь новых автобусов. Еще 38 поступит до конца года.