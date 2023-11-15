Глава городского округа Люберцы проверил работы по реорганизации дорожного движения

В городском округе Люберцы продолжаются работы по реорганизации дорожного движения. Они направлены на то, чтобы сделать проезд по округу максимально комфортным, сократить для водителей время в пути, минимизировать количество аварий.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков держит работы на личном контроле. Он проверил ход реорганизации дорожного движения на пересечении улицы Смирновской с Котельническим проездом.

«В рамках регионального проекта по борьбе с пробками и по многочисленным обращениям жителей в Люберцах начались работы по реорганизации дорожного движения на пересечении улицы Смирновской с Котельническим проездом – от Дзержинского шоссе до железнодорожного переезда. Их проводит ГБУ МО «Мосавтодор», - отметил Волков.

Глава Люберец отметил, что в сейчас рабочие осуществляют демонтаж металлического барьерного ограждения с последующей установкой тросового – для обустройства выделенной полосы.

«В дальнейшем она будет оборудована камерами фото- и видеофиксации. После окончания работ ситуация с пропускной способностью на этом участке дороги значительно улучшится. Завершить их планируем в конце ноября», - подчеркнул Волков.

Отметим, что безопасности и комфорту движения автотранспорта в округе уделяется особенное внимание.