Глава городского округа Люберцы Владимир Волков: АО «Люберецкий Водоканал» к зиме готово

Осень полноценно вступила в свои права, а значит, что и зима уже не за горами. А потому подготовка к холодному времени года сейчас на особенном контроле.

На этой неделе глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил, как подготовилось к осенне-зимнему периоду АО «Люберецкий водоканал» - одно из основных ресурсоснабжающих предприятий в округе.

«Люберецкий Водоканал» эксплуатирует и обслуживает 26 ВЗУ, 75 скважин, 17 станций обезжелезивания, 37 ПВНС, более 423 км водопроводных и почти 400 км канализационных сетей», - отметил Волков.

В компании, которая работает на рынке уже 95 лет, трудятся 610 сотрудников, у предприятия есть 78 единиц собственной техники и круглосуточная аварийно-диспетчерская служба.