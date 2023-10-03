Глава Химок проверил готовность коммунальной техники к осенне-зимнему периоду

Коммунальные службы Химок готовы к работе в холодное время года. В этом лично удостоверился в ходе рабочей проверки глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Территория, которую обслуживают специалисты учреждения «Объединенное городское хозяйство», достаточно велика — более четырех миллионов квадратных метров. Но за предприятие можно быть спокойным, здесь оперативно привели в полную готовность 170 единиц спецтехники, запасено около двух тысяч тонн реагентов против гололеда. Кадровых проблем нет. В случае сильного снегопада на помощь придут привлеченные подрядчики. Как отметил Дмитрий Волошин, коммунальщики начнут работать уже в пять часов утра, поэтому жители Химок будут отправляться на работу по убранным и почищенным улицам.

Добавим, что по итогам прошлого сезона городской округ включен в десятку лучших муниципалитетов по эффективности использования специальной техники.