Глава Клина Алена Сокольская поздравила Фонд капитального ремонта Московской области с юбилеем

В этом году Фонду капремонта Подмосковья исполнилось 10 лет.

С этой датой ведомство поздравила глава Клина Алена Сокольская. При этом руководитель городского округа подчеркнула, что в муниципалитете отремонтировали около полутысячи многоэтажек в рамках региональной программы благодаря Фонду.

«Программа капитального ремонта многоквартирных домов - это вторая их жизнь. Она дает возможность продлить годы их службы и, кроме того, получить новые современные стандарты уюта и комфорта для жителей», - говорится в сообщении главы округа.

Ведь капитальный ремонт - это часто замена или обновление отслуживших свое конструкций, при том, что само здание еще достаточно крепкое. В рамках программы приводят в порядок фасады и крыши, подвалы и даже фундаменты домов, заменяют изношенные инженерные сети и устанавливают новые лифты. Также при капитальном ремонте многоэтажки снабжают общедомовыми узлами учета поступающих ресурсов.