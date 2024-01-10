Глава Котельников проверил работу котельной в Яничкином проезде

«Котельная АО «МСК Инжиниринг» является частной, и с момента ввода ее в эксплуатацию, с 2012 года, к ее работе не было никаких нареканий. Профильные специалисты со стороны администрации города следят за подготовкой котельных к отопительному сезону, мы регулярно выезжаем с проверками летом и осенью», — отметил Сергей Жигалкин.

По его словам, этой зимой установились сильные морозы, а это проверка на прочность для специалистов и оборудования. В котельной установлены четыре котла, два из которых всегда в работе, есть повысительные насосы, подпиточные насосы, как рабочие, так и в резерве — на текущий момент этого оборудования достаточно, чтобы справиться с любыми погодными аномалиями.

«Руководство ответственно относится к своим задачам, понимает, как реагировать на внештатные ситуации. И мы сегодня здесь не только, как контролирующая организация, но и как партнеры, которые придут в сложной ситуации и помогут решить проблему: в случае длительного отключения света мы предоставим дизельную электростанцию, сорганизуем городские аварийные службы. Благополучие жителей — наш общий вопрос», — добавил Жигалкин.

Главный инженер котельной Станислав Новак подробно рассказал посетителям — главе и руководителям профильных управлений администрации города — о техническом устройстве котельной, о принципах работы персонала и текущем положении в связи с погодными условиями. По его словам, все оборудование работает в штатном режиме, котельная регулируется полностью автоматически, и персонал внимательно следит за показаниями приборов.