Глава Лобни созвал экстренный штаб для оперативного устранения нарушений в системе ЖКХ из-за морозов

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко созвал экстренный штаб, куда вошли представители коммунальных служб и УК. По его словам, жители нескольких домов сообщили о пониженных параметрах отопления и других ситуациях, связанных со сложными погодными условиями.

«Мы в режиме реального времени контролируем все обращения и проводим мероприятия по устранению неисправностей», — написал глава муниципалитета в своих соцетях.

Так, в доме под номером два на улице Жирохова уже восстановили отопление и горячее водоснабжение. Накануне там из-за скачка напряжения в котельной сгорели два насоса. Также запущены лифты, которые были отключены на время ремонтных работ.

В доме под номером четыре на улице Чехова также наблюдались перебои с подачей отопления и горячей воды. Это произошло из-за того, что в котельной ЦТП 13 встали насосы. Сейчас система уже перезапущена, тепло поступит в квартиры в ближайшее время.

В домах на Фестивальной и Кольцевой улице температура в трубах опустилась из-за прорыва на Лобненской теплотрассе.

«В данный момент из-за погодных условий нет возможности произвести ремонт с раскопкой. Мы прибавили подпитку теплоносителя в системе, чтобы довести параметры до нормы», — сказал глава округа.

В доме под номером 13 на улице Лермонтова отопление работает в полном объеме, а на Чайковского, 25 устранили засор канализации посторонними предметами.